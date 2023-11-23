Прокурор запросил наказание для самого титулованного футболиста мира
Прокуратура испанской Барселоны запросила наказание для самого титулованного футболиста мира, бразильца Дани Алвеса. Об этом сообщает El Periodico.
По информации источника, обвинение требует наказание в виде девяти лет тюремного заключения по делу о предполагаемом сексуальном насилии. Кроме того, футболист должен будет выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро.
31 июля Алвесу предъявили обвинения. Суд Барселоны пришел к выводу, что футболист изнасиловал девушку, подавшую на него заявление.
Спортсмена арестовали 20 января 2023 года. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022-го в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал.
Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.