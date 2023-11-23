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19:15, 23 ноября 2023Спорт

Прокурор запросил наказание для самого титулованного футболиста мира

Прокуратура запросила девять лет тюрьмы для футболиста Алвеса по делу о насилии

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Прокуратура испанской Барселоны запросила наказание для самого титулованного футболиста мира, бразильца Дани Алвеса. Об этом сообщает El Periodico.

По информации источника, обвинение требует наказание в виде девяти лет тюремного заключения по делу о предполагаемом сексуальном насилии. Кроме того, футболист должен будет выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро.

31 июля Алвесу предъявили обвинения. Суд Барселоны пришел к выводу, что футболист изнасиловал девушку, подавшую на него заявление.

Спортсмена арестовали 20 января 2023 года. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022-го в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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      Анастасия Борисова
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