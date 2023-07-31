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21:08, 31 июля 2023Спорт

Суд предъявил обвинение в сексуальном насилии самому титулованному футболисту

Marca: суд предъявил футболисту Дани Алвесу обвинение в сексуальном насилии
Дани Алвес

Дани Алвес. Фото: Massimo Pinca / Reuters

Суд предъявил обвинение в сексуальном насилии самому титулованному футболисту мира Дани Алвесу. Об этом стало известно Marca.

Как передает источник, суд Барселоны завершил расследование в отношении бразильца и пришел к выводу о том, что есть основания полагать, что футболист изнасиловал девушку. Отмечается, что его могут лишить свободы на десять лет. Кроме того, если Алвес будет признан виновным, он будет обязан выплатить девушке 150 тысяч евро за моральный и психологический ущерб.

Ранее Алвес признал половую связь с предполагаемой потерпевшей, но подчеркнул, что это произошло по обоюдному согласию. При этом медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.

Спортсмена арестовали 20 января. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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    Дарья Коршунова
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