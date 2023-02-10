Самый титулованный футболист мира дал новые показания по делу об изнасиловании

Бразильский футболист Алвес признал половую связь с предполагаемой жертвой изнасилования

Бразильский футболист Дани Алвес дал новые показания в деле об изнасиловании. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 39-летний спортсмен признал половую связь с предполагаемой жертвой. При этом Алвес настаивает на том, что согласие было обоюдным, и с его стороны не было акт насилия.

Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он запер ее в туалете ночного клуба, где избил и изнасиловал. Медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления. Алвесу грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций, а также побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира.