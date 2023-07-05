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15:01, 5 июля 2023Спорт

Самый титулованный футболист мира дал новые показания по делу об изнасиловании

Футболист Дани Алвес заявил, что обвиняющая его в изнасиловании девушка не сопротивлялась

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Футболист Дани Алвес дал новые показания по делу об изнасиловании. Его слова приводит Marca.

«Когда мы вошли в туалет, мы стояли лицом друг к другу. Да, она поцеловала меня и начала снимать с меня штаны. Не произошло ничего такого, чего бы мы не хотели. Я всегда относился к ней с большим уважением», — заявил Алвес. Самый титулованный футболист в мире подчеркнул, что дважды спрашивал у девушки, нравится ли ей происходящее, она отвечала положительно и не сопротивлялась.

Ранее Алвес признал половую связь с предполагаемой потерпевшей. При этом медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.

Спортсмена арестовали 20 января. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал. 40-летнему спортсмену грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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