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19:43, 23 ноября 2023Бывший СССР

Путин и Лукашенко пообщались с глазу на глаз и уехали на «Аурусе»

«Пул Первого»: Путин и Лукашенко пообщались с глазу на глаз после саммита ОДКБ

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко пообщались с глазу на глаз после саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Уточняется, что беседа глав государств прошла во Дворце Независимости, а затем продолжилась в автомобиле. «Уехали Лукашенко и Путин вместе — на "Аурусе"», — говорится в публикации.

23 ноября российский лидер прибыл в Белоруссию для участия в саммите ОДКБ. Во время своего выступления он сообщил о проведении операции «Наемник» по борьбе с терроризмом. По его словам, сотрудничество стран-членов ОДКБ по линии спецслужб и правоохранительных органов последовательно укреплялось.

В свою очередь, белорусский президент заявлял, что государства-участники организации должны быть сильными и сплоченными. При наличии единства среди стран-членов сама ОДКБ будет сильна, подчеркивал Лукашенко.

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      Кристина Есикова
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