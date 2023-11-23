Россиянам описали план действий при прорыве трубы

Эксперт Соколов: при прорыве трубы необходимо обесточить помещение

При прорыве трубы в доме в первую очередь необходимо вызвать сантехника из ЖЭКа или позвонить в аварийную службу, так как систему отопления может перекрыть лишь специалист. План действий в случае такой ситуации россиянам описал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в беседе с «Известиями».

«Обесточьте помещение, отключите рубильники на щитке. Постарайтесь собрать воду. Подставьте под место прорыва ведро или таз. Для снижения напора можно накинуть на трубу плотную тряпку или полотенце», — рассказал специалист. Он предупредил, что если прорыв произошел в период отопительного сезона, следует быть осторожными, чтобы не обжечься. В случае, если в месте подключения к общедомовой системе имеется запорный вентиль, Соколов посоветовал попытаться повернуть его и перекрыть воду.

Помимо этого, эксперт порекомендовал по возможности стараться собирать воду с пола, чтобы держать подтопление под контролем. Для безопасного избавления от скопления горячей воды стоит надеть подходящую обувь и резиновые перчатки, а также открыть окна — так вода будет остывать быстрее. После того, как протечка будет устранена, нужно составить акт и задокументировать нанесенный имуществу ущерб.

При возгорании электрического отопительного прибора — радиатора, тепловентилятора или обогревателя — в первую очередь понадобится обесточить помещение, перекрыть газ и отключить технику от сети. В случае, если провод плавится либо горит, нужно взять деревянный предмет, например, швабру, и вытащить прибор из розетки. Второй шаг — вызвать в дом пожарных. Тлеющую технику необходимо плотно накрыть толстой тканью, отнести в ванную комнату, после чего залить водой. «Будьте внимательны, изделие может быть расплавленным: легко получить ожог. Если вы видите открытое пламя, постарайтесь сбить его тряпкой или потушить водой (но только если прибор не подключен к электросети). Если нет воды, можно использовать землю, например, из цветочного горшка», — проинструктировал Соколов.

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