Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:48, 23 ноября 2023Среда обитания

Россиянам описали план действий при прорыве трубы

Эксперт Соколов: при прорыве трубы необходимо обесточить помещение

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

При прорыве трубы в доме в первую очередь необходимо вызвать сантехника из ЖЭКа или позвонить в аварийную службу, так как систему отопления может перекрыть лишь специалист. План действий в случае такой ситуации россиянам описал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в беседе с «Известиями».

«Обесточьте помещение, отключите рубильники на щитке. Постарайтесь собрать воду. Подставьте под место прорыва ведро или таз. Для снижения напора можно накинуть на трубу плотную тряпку или полотенце», — рассказал специалист. Он предупредил, что если прорыв произошел в период отопительного сезона, следует быть осторожными, чтобы не обжечься. В случае, если в месте подключения к общедомовой системе имеется запорный вентиль, Соколов посоветовал попытаться повернуть его и перекрыть воду.

Помимо этого, эксперт порекомендовал по возможности стараться собирать воду с пола, чтобы держать подтопление под контролем. Для безопасного избавления от скопления горячей воды стоит надеть подходящую обувь и резиновые перчатки, а также открыть окна — так вода будет остывать быстрее. После того, как протечка будет устранена, нужно составить акт и задокументировать нанесенный имуществу ущерб.

Материалы по теме:
В России утвердили предельный рост тарифов на воду, газ и свет. Кто станет платить больше?
В России утвердили предельный рост тарифов на воду, газ и свет. Кто станет платить больше?
14 ноября 2023
«Если трубы гнилые, ничего не изменится» Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
«Если трубы гнилые, ничего не изменится»Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
7 июля 2022

При возгорании электрического отопительного прибора — радиатора, тепловентилятора или обогревателя — в первую очередь понадобится обесточить помещение, перекрыть газ и отключить технику от сети. В случае, если провод плавится либо горит, нужно взять деревянный предмет, например, швабру, и вытащить прибор из розетки. Второй шаг — вызвать в дом пожарных. Тлеющую технику необходимо плотно накрыть толстой тканью, отнести в ванную комнату, после чего залить водой. «Будьте внимательны, изделие может быть расплавленным: легко получить ожог. Если вы видите открытое пламя, постарайтесь сбить его тряпкой или потушить водой (но только если прибор не подключен к электросети). Если нет воды, можно использовать землю, например, из цветочного горшка», — проинструктировал Соколов.

Ранее россиянам дали советы по получению компенсации за холодные батареи.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Умер раненный в Запорожье военкор «России 24». Он попал под удар беспилотника ВСУ

      Тысячи московских школьников протестировали на востребованные профессии

      Признание готовившего подрыв российского офицера попало на видео

      Иванку Трамп заметили в красном купальнике

      Назван необходимый для покупки жилья в ипотеку доход

      Раскрыт прототип часов Apple Watch

      Раскрыт способ избавиться от назойливого ночного кашля

      Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Бари Алибасова

      ЕС призвали не браться за лупу и розовые очки в вопросах Украины и Балкан

      Израиль раскрыл крупное убежище ХАМАС под больницей «Аль-Шифа»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости