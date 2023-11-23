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19:46, 23 ноября 2023Россия

Россиянка отбилась от своры бродячих псов и попала на видео

Жительница Оренбургской области отбилась от бродячих собак и попала на видео

Жительница Оренбургской области отбилась от своры бродячих псов и попала на видео. Запись с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах собаки окружают идущую по улице женщину и набрасываются на нее. Россиянка пытается сбежать, однако животные продолжают преследовать ее.

Женщина успевает добежать до своей машины и запереться в ней. Увидев это, собаки убегают.

Ранее в Оренбурге стая бродячих собак напала на ребенка. Мальчика спасти не удалось. После этого депутаты местного парламента направили обращение в Госдуму с предложением разрешить усыплять агрессивных животных. Таким образом, депутаты предложили отменить запрет, действующий в России с 2020 года. Закон, позволяющий в ряде случаев усыплять бездомных животных, был принят в ноябре в Бурятии.

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      Алан Босиков
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