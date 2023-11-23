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17:05, 23 ноября 2023Спорт

Российский призер ОИ оценил необходимость получения нейтрального статуса

Пловец Колесников рассказал, что не видит смысла получать нейтральный статус

Фото: Francois Nel / Getty Images

Двукратный призер Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников оценил необходимость получения нейтрального статуса для выступления на международных турнирах. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не вижу в этом смысла. Даже получая нейтральный статус, у тебя не будет стопроцентной гарантии поехать на соревнования», — рассказал спортсмен.

Колесников заявил, что ему не хочется тратить время и нервы на подготовку документов, так как в итоге ему может быть отказано в получении нейтрального статуса.

4 сентября стало известно, что бюро World Aquatics допустило российских и белорусских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. Отмечается, что к соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.

В апреле 2022 года World Aquatics запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

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      Дарья Коршунова
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