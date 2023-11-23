Российский призер ОИ оценил необходимость получения нейтрального статуса

Пловец Колесников рассказал, что не видит смысла получать нейтральный статус

Двукратный призер Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников оценил необходимость получения нейтрального статуса для выступления на международных турнирах. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не вижу в этом смысла. Даже получая нейтральный статус, у тебя не будет стопроцентной гарантии поехать на соревнования», — рассказал спортсмен.

Колесников заявил, что ему не хочется тратить время и нервы на подготовку документов, так как в итоге ему может быть отказано в получении нейтрального статуса.

4 сентября стало известно, что бюро World Aquatics допустило российских и белорусских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. Отмечается, что к соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.

В апреле 2022 года World Aquatics запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.