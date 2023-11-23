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10:06, 23 ноября 2023Спорт

Российский защитник устроил драку в матче НХЛ

Защитник «Калгари» Задоров подрался с игроком «Нэшвилла» Лозоном в матче НХЛ

Фото: Steve Roberts / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Нэшвилл Предаторс» нанес поражение «Калгари Флэймс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 27-й минуте встречи российский защитник Никита Задоров устроил драку с канадским игроком «Нэшвилла» Жереми Лозоном. Задоров повалил соперника на лед, и хоккеистов пришлось разнимать судьям.

За драку оба игрока получили по пятиминутному штрафу. Лозон был наказан дополнительным двухминутным штрафом за подножку.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Нэшвилла». Команда с 16 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе Западной конференции. «Калгари» имеет в активе 17 очков и идет шестым в Тихоокеанском дивизионе.

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      Дарья Коршунова
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