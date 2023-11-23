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16:21, 23 ноября 2023Россия

Шойгу прокомментировал гибель журналиста Максудова

Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста ВГТРК Максудова
СюжетМинобороны:

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Погибший журналист ВГТРК Борис Максудов сопровождал российских военнослужащих «в самых-самых горячих местах», заявил глава Минобороны Сергей Шойгу журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Фрагмент беседы с министром опубликован в Telegram-канале корреспондента.

Максудов получил ранение 22 ноября в Запорожской области, где он готовил материал об обстрелах со стороны Украины. Спасти его не удалось.

Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью Максудова и рассказал, что после ранения журналиста ему докладывали о том, что у медиков была надежда на его спасение. «Но, к сожалению, большая кровопотеря», — сказал глава Минобороны. Он отметил профессионализм Максудова и заявил, что тот «делал прекрасные репортажи».

Ранее на гибель журналиста ВГТРК отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работающие в зоне проведения спецоперации российские журналисты становятся целями для врагов России, и принес свои соболезнования.

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      Алан Босиков
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