Песков прокомментировал гибель корреспондента «России 24»

Песков выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста «России 24» Максудова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова. Его комментарий опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в Telegram.

«Гибель журналиста каждый раз — это трагедия для коллектива, для близких. Поэтому мы глубоко соболезнуем всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров. Это лишний раз подчеркивает, какую опасную работу делают ребята», — заявил Песков.

В разговоре с ТАСС он добавил, что военные журналисты, работающие в зоне спецоперации, становятся целями для врагов России. Песков подчеркнул, что опасность для них будет только возрастать.

Пресс-секретарь президента предположил, что реакции от западных политиков на гибель российского военкора не последует. «Но это не должны быть для нас поводом, чтобы отказываться от наших принципов», — заключил представитель Кремля

О том, что Максудов умер от ранений в Запорожской области, стало известно 23 ноября. Журналист погиб по дороге в Джанкой.

22 ноября сообщалось, что украинская армия нанесла удар осколочным боеприпасом по российским журналистам, среди которых был Максудов. Он получил ранение и был эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны.