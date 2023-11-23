Власти оценили проблему трудоустройства выпускников

Минтруд: проблемы с трудоустройством выпускников связаны с перекосом в экономике

В настоящее время выпускникам высших учебных заведений и заведений среднего профессионального образования в России сложно устроиться работать по специальности. Проблема связана со сложившимся перекосом в экономике — в институтах готовят специалистов, которые не могут найти себя на рынке, объяснил глава Минтруда Антон Котяков, передает РИА Новости.

Власти собираются устранить перекос путем разработки прогноза рынка труда на шесть лет. Прогноз будет учитывать развитие технологий и новых профессий, что позволит сформировать необходимые цифры приема в вузах и СПО и изменить подход к прогнозированию подготовки специалистов и преподавательского состава, оценил министр.

Еще одной проблемой, которая волнует правительство и Центробанк, является дефицит кадров. Нехватка специалистов связана не только с демографическими особенностями, но и с происходящим обесцениванием профессионального образования. Зарплата работников без образования сопоставима или выше, чем у сотрудников производства, при этом спрос на самозанятых, в том числе курьеров, только растет.

Справиться с дефицитом работников в России поможет «зарплатная революция», уверен вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. В стране необходимо провести системные меры по резкому повышению производительности труда, радикальному наращиванию фондовооруженности производств и, соответственно, быстрому росту оплаты труда, объяснил он.