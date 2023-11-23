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14:30, 23 ноября 2023Спорт

Состоялась жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024

Сборная Украины сыграет с боснийцами в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2024

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Состоялась жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для полуфинальных матчей команды были разбиты на три группы. В пути A Польша сыграет с Эстонией, а Уэльс — с Финляндией.

Сборная Украины в рамках пути B встретится с соперниками из Боснии и Герцеговины. Еще одно место в финале отбора разыграют сборные Израиля и Исландии.

В пути С пройдут матчи между Грузией и Люксембургом. Также за выход на Евро поборются Греция и Казахстан.

Полуфинальные матчи пройдут 21 марта 2024 года. Решающие встречи, победители которых получат путевки на Евро, состоятся 26 марта.

Чемпионат Европы в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи примут десять городов.

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      Андрей Стрельцов
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