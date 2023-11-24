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23:17, 24 ноября 2023Спорт

15-летний российский хоккеист попал в реанимацию

15-летний российский хоккеист попал в реанимацию из-за разрыва селезенки

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

15-летний российский хоккеист попал в реанимацию после падения на лед во время тренировки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, инцидент произошел вечером 23 ноября в ледовом зале «Динамо». Юный спортсмен сильно ударился животом об лед и получил разрыв селезенки. Его доставили в реанимацию. Отмечается, что состояние хоккеиста оценивается как тяжелое.

В мае 2022 года десятилетний хоккеист Артемий Акшумов избил судей во время матча на турнире «Ледокол» в Свердловской области. Команда, за которую выступал вратарь, за пять минут до окончания встречи проигрывала со счетом 1:10. Спортсмен разозлился из-за штрафа и ударил игрока соперника, после чего судья попросил его покинуть лед. В ответ на это голкипер напал на арбитра, а затем атаковал другого судью и ударил его клюшкой по голове и спине.

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      Анастасия Борисова
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