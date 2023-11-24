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18:44, 24 ноября 2023Из жизни

Мужчина решил сделать пугало для сорок и случайно создал «сорочьего бога»

Австралиец решил распугать сорок и случайно создал для птиц объект поклонения

Мужчина из Австралии решил сделать пугало и распугать сорок, но задумка пошла не по плану. Об этом сообщает UPI.

Житель Южного Уэльса Джулио Куззилла был раздражен тем, что сороки постоянно крадут еду из миски его кота на окне. Он прочел в интернете, что решить проблему поможет скульптура или чучело совы. Австралиец не захотел тратить деньги и подумал, что может сделать небольшую сову из папье-маше самостоятельно. На готовую фигуру он наклеил перья и глаза и поставил ее прямо перед кошачьей миской. Однако сороки отреагировали совсем не так, как должны были. По словам Куззиллы, который снял видеоролик о борьбе с птицами для платформы TikTok, он случайно создал объект птичьего поклонения. Он даже назвал его «сорочьим богом».

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Сначала сороки опасались чучела, но со временем стали подходить ближе и вести себя так, как будто «поклоняются» ему. Гизела Каплан, специалист по поведению животных из Университета Новой Англии, прокомментировала видео и сказала, что на самом деле сороки не проявляют почтения к скульптуре совы, напротив, они воюют с ней за территорию, пытаясь испугать ее и заставить улететь.

Жизнь «сорочьего бога» была недолгой, идола разрушил шторм. Однако Куззилла сказал, что вся ситуация заставила его полюбить сорок: «Когда вы наблюдаете за их выходками, невозможно остаться к ним равнодушными. Мы даже назвали одного из малышей Рикки».

Ранее сообщалось, что в Японии по всей стране установили около 180 механизированных роботов-волков (Monster Wolf) для борьбы с медведями. У механических чучел имеются красные светодиодные глаза, они могут поворачивать голову, лаять и выть.

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      Антонина Черташ
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