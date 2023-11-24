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14:15, 24 ноября 2023Мир

Финляндия поможет с экспортом украинского зерна

МИД Финляндии анонсировал выделение €3 млн для ООН на экспорт украинского зерна

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Финляндия выделит финансовую помощь для ООН на экспорт украинского зерна. МИД республики анонсировал выделение финансовой помощи на своем сайте.

«При поддержке Финляндии Всемирная продовольственная программа (ВПП — прим. "Ленты.ру") закупает зерно на Украине и доставляет его в африканские страны, пострадавшие от продовольственного кризиса. Два миллиона евро из предоставленных средств будут направлены в качестве гуманитарной помощи на реализацию инициативы ВПП "Зерно с Украины"», — сказано в сообщении ведомства.

По оценкам специалистов, до трети сельскохозяйственных угодий Украины загрязнено минами и неразорвавшимися снарядами. В связи с этим тысячи фермерских хозяйств были вынуждены сократить или прекратить свою деятельность, заявили в МИД Финляндии. Специально для этого Киеву выделят средства на помощь в разминировании территорий, потенциально пригодных для сельского хозяйства.

Ранее Словакия заявила о готовности продлить запрет на ввоз зерна с Украины. Отмечается, что Еврокомиссия не продлила введенное ранее временное эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины.

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      Виктория Кондратьева
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