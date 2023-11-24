Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бостон Брюинз
Сегодня
21:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Сегодня
21:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Сегодня
22:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Кёльн
Сегодня
22:30 (Мск)
Бавария
Германия - Бундеслига|12-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
23:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Монако
Франция - Лига 1|13-й тур
16:05, 24 ноября 2023Спорт

Футболиста «Ниццы» арестовали после публикации видео в поддержку Палестины

Игрока «Ниццы» Аталя арестовали после публикации видео в поддержку Палестины

Фото: David W Cerny / Reuters

Алжирского защитника «Ниццы» Юсефа Аталя, который опубликовал в соцсетях видео в поддержку Палестины, арестовала французская полиция. Об этом сообщает Nice Matin.

26 октября французская Лига 1 применила к защитнику санкции. Футболист дисквалифицирован на семь матчей чемпионата страны. Перед этим «Ницца» отстранила Аталя от тренировок до дальнейшего уведомления.

15 октября Аталь извинился за публикацию видео, на котором проповедник призывал к «черному дню для евреев», и удалил его. Спортсмен заявил, что его публикация могла шокировать некоторых людей, однако это не входило в его намерения.

Аталь играет за «Ниццу» с 2018 года. В его активе 2 гола в 29 матчах в составе сборной Алжира.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье задержаны высокопоставленные чиновники. Их действия могли повлиять на работу систем ПВО

      В США известного врача уволили за посты о конфликте Израиля и ХАМАС

      Доходы голландского клуба от продажи пива превысили выручку с трансферов

      Известная российская певица рассказала о выигранной на шоу квартире

      В Нидерландах призвали Вилдерса смягчить политику по ЕС для создания коалиции

      Мужчина разбогател на 26 миллионов рублей благодаря ошибке работника закусочной

      В США предрекли интервенцию НАТО на Западную Украину

      Кадыров сообщил о пресечении попыток диверсий в Белгородской области

      ВМФ России получит подлодку «Можайск» в ноябре

      Рок-певица поделилась впечатлениями от материнства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости