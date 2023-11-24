Футболиста «Ниццы» арестовали после публикации видео в поддержку Палестины

Игрока «Ниццы» Аталя арестовали после публикации видео в поддержку Палестины

Алжирского защитника «Ниццы» Юсефа Аталя, который опубликовал в соцсетях видео в поддержку Палестины, арестовала французская полиция. Об этом сообщает Nice Matin.

26 октября французская Лига 1 применила к защитнику санкции. Футболист дисквалифицирован на семь матчей чемпионата страны. Перед этим «Ницца» отстранила Аталя от тренировок до дальнейшего уведомления.

15 октября Аталь извинился за публикацию видео, на котором проповедник призывал к «черному дню для евреев», и удалил его. Спортсмен заявил, что его публикация могла шокировать некоторых людей, однако это не входило в его намерения.

Аталь играет за «Ниццу» с 2018 года. В его активе 2 гола в 29 матчах в составе сборной Алжира.