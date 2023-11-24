VK предложила пользователям необычно отметить День матери

VK предложила пользователями записать поздравление ко Дню матери в теплой шапке

VK предложила пользователям отметить День матери вместе. К этом празднику компания подготовила оригинальные поздравления, праздничное шоу, полезные советы и приятные сюрпризы. Подробности приводятся в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

В воскресенье, 26 ноября, россияне смогут записать необычное поздравление для матерей. Сделать это можно будет на фоне тематических арт-объектов, расположенных на ВДНХ в Москве и рядом с VK Store в Санкт-Петербурге. Пользователям предлагают сделать фото в шапке и отправить его матери, чтобы она не беспокоилась, что ее ребенок забыл надеть теплый головной убор.

В преддверии праздника «Одноклассники» подготовили специальный выпуск хобби-шоу «Мама может!», в котором женщины с необычными хобби расскажут свои истории. В программе, которая выйдет 24 ноября, российская актриса, звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив узнает, почему героини выбрали именно эти увлечения, как им удается совмещать хобби и воспитание детей, а также каких успехов они добились в любимом деле. В конце выпуска женщин ждет встреча с игроками любимой хоккейной команды, танцевальный мастер-класс по танго с известным хореографом Евгением Папунаишвили и полет на тренажере пассажирского авиалайнера с пилотом гражданской авиации.

Кроме того, видеопоздравлением в «Одноклассниках» поделится сборная России по футболу: 26 ноября поздравят матерей Андрей Мостовой, Данил Пруцев и Юрий Горшков.

Также в честь торжества блогеры в «VK Клипах» «переведут» типичные фразы, звучащие от мам, и объяснят в скетчах и зарисовках, что они означают. А дети Mail.ru вместе с экспертом-репродуктологом расскажут о том, почему «отложенное материнство» стало социальном трендом, какой возраст для рождения ребенка оптимален и о чем стоит позаботиться тем, кто задумывается о родительстве, но пока к нему не готов. Также врач поделится с россиянками эффективными способами улучшить женское здоровье.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации — это одни из главных приоритетов России сегодня. Семья — основа всего, указал российский лидер.