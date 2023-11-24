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17:19, 24 ноября 2023Россия

Песков одним словом ответил на вопрос о дате большой пресс-конференции Путина

Песков заявил, что большая пресс-конференция Путина состоится «скоро»
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Владимир Гердо / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает РИА Новости.

«Скоро», — ответил журналистам на соответствующий вопрос пресс-секретарь главы государства.

9 ноября Дмитрий Песков рассказал журналистам, что прямую линию и большую пресс-конференцию президента России в 2023 году планируется провести совместно. Он пояснил, что дата мероприятия уже определена, однако других подробностей не привел.

Позже пресс-секретарь президента сообщил о том, что период сбора вопросов к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в этом году будет увеличен.

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      Игорь Дмитров
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