Песков одним словом ответил на вопрос о дате большой пресс-конференции Путина
Песков заявил, что большая пресс-конференция Путина состоится «скоро»СюжетПресс-конференция Путина:
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает РИА Новости.
«Скоро», — ответил журналистам на соответствующий вопрос пресс-секретарь главы государства.
9 ноября Дмитрий Песков рассказал журналистам, что прямую линию и большую пресс-конференцию президента России в 2023 году планируется провести совместно. Он пояснил, что дата мероприятия уже определена, однако других подробностей не привел.
Позже пресс-секретарь президента сообщил о том, что период сбора вопросов к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в этом году будет увеличен.