Соседка рассказала о прожившей три месяца с телами трех детей россиянке

Расправившаяся с детьми женщина из Псковской области жила с любовником

Жительница Великих Лук Псковской области, подозреваемая в расправе над своими тремя детьми, жила с любовником. Об этом стало известно KP.RU.

По информации издания, женщина с двумя сыновьями и дочерью переехала в дом № 27 по Октябрьскому проспекту в августе 2023 года. Вместе с семьей проживал мужчина, личность которого не раскрывается. Было ли сожителю известно о гибели малышей, не уточняется.

Соседка женщины рассказала, что она практически не попадалась людям на глаза. «Дарья жила на пятом этаже, мы ее не видели вообще, детей в сад не водила, по дому дети не бегали, не шумели», — поделилась она.

Также стало известно, что детей нашла их бабушка, которая пришла навестить внуков. В квартире она обнаружила укрытое одеялом скелетированное тело четырехлетнего ребенка в подгузнике. На втором ярусе кровати находился младенец 2023 года рождения. Третий труп, принадлежащий восьмилетней девочке, обнаружили в частном доме семьи в деревне Мокрики Куньинского района

У россиянки есть еще двое детей, пишет издание. Ее 12-летний сын в последнее время жил с бабушкой, а пятилетнюю дочь забрали органы опеки.

О том, что 34-летняя жительница города Великие Луки три месяца прожила с останками своих детей, стало известно 24 ноября. По основной версии следствия, женщина могла заморить их голодом. Россиянка стояла на учете в полиции из-за неисполнения родительских обязанностей, однако в 2020 году ее признали исправившейся.

Ранее жительница Екатеринбурга задушила двух сыновей и дочь поясом от халата, якобы намереваясь изгнать из них бесов. До приезда полиции женщина лежала с телами на кровати. Также сообщалось, что в ее крови нашли следы наркотиков.