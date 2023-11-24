Стало известно о дискомфорте российского игрока НХЛ из-за жизни в США

«Бизнес Online»: играющий в НХЛ Воронков испытывает дискомфорт из-за жизни в США

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков остался недоволен жизнью в США. Об этом стало известно Telegram-каналу «Бизнес Online».

По информации источника, 23-летний хоккеист испытывает дискомфорт из-за быта в стране. Отмечается, что Воронков также не уверен в себе из-за незнания английского языка. Из-за этого спортсмен продолжает контактировать с казанским «Ак Барсом».

Воронков подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс» в мае 2023 года. Он был выбран командой на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 114-м номером, однако не провел за клуб ни одного матча и вернулся в «Ак Барс».

Воронков выступал за «Ак Барс» с февраля 2019 года. За это время он провел 232 матча, в которых набрал 99 очков. В составе сборной России нападающий также стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года.