Стало известно о многомиллионной дневной зарплате Это'О в «Анжи»

Бывший сотрудник «Анжи» Балашов рассказал, что Это'О получал 20 миллионов в день

Бывший директор организационного департамента «Анжи» Дмитрий Балашов рассказал о поразившей его зарплате игравшего за махачкалинский клуб Самюэля Это'О. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам функционера, он был поражен, когда ему стало известно о дневном заработке камерунца. «20 миллионов рублей в день! Почему я запомнил — мы немедленно достали калькуляторы и начали переводить все это в часы, минуты», — отметил Балашов.

31 октября стало известно, что Английская премьер-лига (АПЛ) проводит расследование, связанное с обстоятельствами перехода Это'О и Виллиана из махачкалинского «Анжи» в лондонский «Челси». Уточнялось, что при подписании контрактов с игроками в 2013 году англичане совершили некие тайные выплаты российским организациям, не связанным с футболом.

Это'О играл за «Анжи» с 2011 по 2013 год. В 53 матчах чемпионата России он забил 25 голов.