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17:45, 24 ноября 2023Мир

В Финляндии захотели послать России четкий сигнал по мигрантам

Ilta-Sanomat: премьер Финляндии Орпо намерен послать России сигнал по мигрантам

Фото: Lehtikuva / Reuters

Финляндия намерена послать России четкий сигнал по проблеме мигрантов на границе. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, пишет Ilta-Sanomat.

Он обвинил Россию в усугублении кризиса с мигрантами. В связи с этим Орпо хочет послать российской стороне четкий сигнал, чтобы Москва прекратила свою деятельность.

В ночь на 18 ноября власти Финляндии закрыли четыре погранперехода на границе с Россией. Подобные ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

Тогда же глава МВД Мари Рантанен объяснила, что причиной решения стал бесконтрольный поток беженцев из таких стран, как Сомали, Йемен и Сирия. По ее данным, все они въезжают в Финляндию якобы из России.

Позднее также стало известно, что власти Финляндии приняли решение закрыть все КПП на сухопутной границе с Россией, кроме самого северного — Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта). Погранпереходы прекратили действовать в ночь на 24 ноября и не будут работать вплоть до 23 декабря. При этом, по словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, если обстановка с мигрантами ухудшится, будут приняты более жесткие меры.

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      Варвара Кошечкина
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