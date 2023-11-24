В США оценили применение МиГ-35 в ходе СВО

MWM: российский МиГ-35 способен наносить удары по всей территории Украины

Российский истребитель поколения 4++ МиГ-35, который применяют в ходе проведения специальной военной операции (СВО), способен наносить удары по всей территории Украины. Применение самолета оценили в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

«Этот класс истребителей хорошо оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины как на визуальном, так и на дальнем расстоянии», — пишет издание.

В публикации отметили, что МиГ-35 несет самое современное бортовое оборудование из имеющегося в арсенале Воздушно-космических сил России.

Ранее в ноябре генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков сообщил, что МиГ-35 поколения 4++ применяют в ходе проведения специальной военной операции.

В феврале глава ОАК Юрий Слюсарь рассказал, что ВКС России планируют поставить дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы.