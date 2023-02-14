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16:36, 14 февраля 2023Наука и техника

ВКС России получат дополнительные МиГ-35 в ближайшие годы

Глава ОАК Слюсарь: ВКС России получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы

Фото: Alexandr Ermakov / Wikimedia

Воздушно-космическим силам (ВКС) России планируют поставить дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы. Об этом глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь сообщил на международной выставке Aero India 2023, передает ТАСС.

«Шесть МиГ-35 поставлены в том числе для наших пилотажных групп. В этом году у нас поставки не предусмотрены, мы досрочно поставили в предыдущие годы то, что должны были в этом году поставить. А допоставка у нас ожидается в следующие годы. Эти самолеты должны пойти и в пилотажные группы, и, мы надеемся, найдут применение в ВВС», — сказал он.

Легкий истребитель МиГ-35 предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также нанесения ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Самолет построили на базе модифицированных истребителей МиГ-29. Истребитель получил двигатели РД-33МК с увеличенной тягой и новое бортовое оборудование.

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Ранее «Рособоронэкспорт» сообщал, что Россия покажет на Aero India 2023 истребитель пятого поколения Су-57Э, легкий тактический самолет Checkmate, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, а также истребители Су-35, Су-30СМЭ и МиГ-35Д.

В ноябре 2022 года обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд писал, что палубный МиГ-29К получил радар, позволяющий обнаруживать наземные цели.

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Даниил Иринин
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