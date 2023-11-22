В ОАК рассказали о применении истребителя МиГ-35 в ходе СВО

Генконструктор ОАК Коротков: истребители МиГ-35 применяют в ходе СВО

Российские многофункциональные истребители МиГ-35 поколения 4++ применяют в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков, передает РИА Новости.

«Сегодня в связи с теми событиями, которые происходят, машина участвует уже во всех операциях, которые проводятся. Еще предстоит дальнейшие испытательные полеты завершить, и тогда Министерство обороны примет окончательное решение», — сказал он, отвечая на вопрос, принято ли решение о серийных закупках МиГ-35 для Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Также Коротков отметил, что параллельно ведутся переговоры о поставках МиГ-35 на экспорт. По его словам, характеристики самолета «устраивают инозаказчика».

Легкий истребитель МиГ-35 стал результатом глубокой модернизации МиГ-29. Усовершенствованный самолет отличается от прошлых модификаций новым крылом, фюзеляжем и двигателями с увеличенной тягой. Первый полет МиГ-35 состоялся в 2016 году. В распоряжении ВКС России находится шесть предсерийных образцов МиГ-35.

В июле Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт представил станцию активных помех МСП-418К для истребителя МиГ-29 на саммите «Россия — Африка». Несколько стран заинтересовались комплексом.

В феврале глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что в ближайшие годы ВКС России получат дополнительные МиГ-35.