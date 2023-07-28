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20:08, 28 июля 2023Наука и техника

Представлен комплекс РЭБ для МиГ-29

ЦНИРТИ представил комплекс РЭБ для истребителя МиГ-29

Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт (ЦНИРТИ) представил комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для истребителя МиГ-29. Как заявил ТАСС в рамках проходящего в Санкт-Петербурге саммита Россия — Африка представитель организации, несколько стран заинтересовались этим комплексом.

«Станция активных помех МСП-418К предназначена для постановки помех радиоэлектронным средствам управления наземным оружием и головкам самонаведения ракет. Устанавливается на самолеты МиГ-29 в различных модификациях. Ряд стран заинтересовался этим комплексом», — сказал собеседник агентства.

По его словам, уникальность станции заключается в ее небольших габаритах.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru заявил, что за последний год российские средства РЭБ стали работать более эффективно, но они не могут заглушить все беспилотники Вооруженных сил Украины.

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    Иван Потапов
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