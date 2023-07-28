Представлен комплекс РЭБ для МиГ-29

ЦНИРТИ представил комплекс РЭБ для истребителя МиГ-29

Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт (ЦНИРТИ) представил комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для истребителя МиГ-29. Как заявил ТАСС в рамках проходящего в Санкт-Петербурге саммита Россия — Африка представитель организации, несколько стран заинтересовались этим комплексом.

«Станция активных помех МСП-418К предназначена для постановки помех радиоэлектронным средствам управления наземным оружием и головкам самонаведения ракет. Устанавливается на самолеты МиГ-29 в различных модификациях. Ряд стран заинтересовался этим комплексом», — сказал собеседник агентства.

По его словам, уникальность станции заключается в ее небольших габаритах.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru заявил, что за последний год российские средства РЭБ стали работать более эффективно, но они не могут заглушить все беспилотники Вооруженных сил Украины.