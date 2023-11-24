Власти города в России подарили плохо видящей матери участника СВО гнилые овощи

Власти Якутска подарили матери участника СВО испорченный продуктовый набор

Власти Якутска подарили матери участника специальной военной операции (СВО) испорченный продуктовый набор. Об этом сообщил Telegram-канал «Якутск вечерний».

По словам вышедшей на связь сестры военнослужащего, овощи им передала администрация Автодорожного округа города. Большинство овощей оказались сгнившими, отмечает канал. «Мама — инвалид по зрению, если бы я не заметила этого ужаса, то мама просто промолчала бы», — пояснила сестра участника СВО.

Мэр Якутска Евгений Григорьев распорядился провести проверку по факту доставки некачественных продуктов семье российского военнослужащего. Он пояснил, что овощи испортились из-за хранения в неприспособленном для этих целей помещении. Григорьев принес свои извинения семье участника СВО и пообещал, что испорченные продукты заменят.

Ранее во Владивостоке женам не вернувшихся из зоны боевых действий бойцов подарили колбасу. Продуктовые наборы женщины получили к 23 февраля. В 2022 году в власти Бурятии планировали подарить участникам СВО дрова.