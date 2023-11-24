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13:43, 24 ноября 2023Россия

Власти города в России подарили плохо видящей матери участника СВО гнилые овощи

Власти Якутска подарили матери участника СВО испорченный продуктовый набор

Фото: maerzkind / Shutterstock / Fotodom

Власти Якутска подарили матери участника специальной военной операции (СВО) испорченный продуктовый набор. Об этом сообщил Telegram-канал «Якутск вечерний».

По словам вышедшей на связь сестры военнослужащего, овощи им передала администрация Автодорожного округа города. Большинство овощей оказались сгнившими, отмечает канал. «Мама — инвалид по зрению, если бы я не заметила этого ужаса, то мама просто промолчала бы», — пояснила сестра участника СВО.

Мэр Якутска Евгений Григорьев распорядился провести проверку по факту доставки некачественных продуктов семье российского военнослужащего. Он пояснил, что овощи испортились из-за хранения в неприспособленном для этих целей помещении. Григорьев принес свои извинения семье участника СВО и пообещал, что испорченные продукты заменят.

Ранее во Владивостоке женам не вернувшихся из зоны боевых действий бойцов подарили колбасу. Продуктовые наборы женщины получили к 23 февраля. В 2022 году в власти Бурятии планировали подарить участникам СВО дрова.

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      Алан Босиков
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