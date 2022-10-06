Власти российского региона пообещали подарить дрова родственникам мобилизованных

Власти Бурятии пообещали доставить дрова родственникам мобилизованных жителей

Власти Бурятии пообещали подарить дрова родственникам мобилизованных жителей. За этим проследят в районных администрациях республики и Улан-Удэ, сообщили в официальном Telegram-канале местного правительства.

Дрова нуждающимся семьям предоставят после заявки от родных призывника, для оценки ситуации власти направят специальную комиссию.

«Дрова предоставляются нуждающимся семьям. Например, в ситуации, когда на период отсутствия мужа жене не к кому обратиться за помощью в заготовке дров», — пояснили в пресс-службе. Также на помощь могут рассчитывать одинокие матери мобилизованных и пожилые родители старше 60 лет.

Уточняется, что каждой такой семье выделят до 10 кубов дров, а для родственников, проживающих на сельских территориях, приравненных к районам Крайнего Севера — до 20 кубов.

Ранее власти Сахалинской области пообещали снабдить родственников мобилизованных пятью килограммами рыбы, а в Туве стали выдавать семьям по живому барану за каждого мобилизованного.

Юрист Елена Кудерко объяснила, что мобилизованным россиянам полагаются льготы и выплаты, которые во многом соответствуют мерам поддержки военнослужащих контрактников. Помимо этого, за мобилизованным сохраняется его рабочее место, период прохождения службы вносится в трудовой стаж, а к пенсии начисляют доплату.

О начале частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. По словам главы государства, в армию призовут тех, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность. Перед отправкой в части мобилизованные будут проходить дополнительную военную подготовку.