Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти российского региона пообещали подарить дрова родственникам мобилизованных

Власти Бурятии пообещали доставить дрова родственникам мобилизованных жителей

Фото: Sergey Lapunin / Unsplash

Власти Бурятии пообещали подарить дрова родственникам мобилизованных жителей. За этим проследят в районных администрациях республики и Улан-Удэ, сообщили в официальном Telegram-канале местного правительства.

Дрова нуждающимся семьям предоставят после заявки от родных призывника, для оценки ситуации власти направят специальную комиссию.

«Дрова предоставляются нуждающимся семьям. Например, в ситуации, когда на период отсутствия мужа жене не к кому обратиться за помощью в заготовке дров», — пояснили в пресс-службе. Также на помощь могут рассчитывать одинокие матери мобилизованных и пожилые родители старше 60 лет.

Уточняется, что каждой такой семье выделят до 10 кубов дров, а для родственников, проживающих на сельских территориях, приравненных к районам Крайнего Севера — до 20 кубов.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

Ранее власти Сахалинской области пообещали снабдить родственников мобилизованных пятью килограммами рыбы, а в Туве стали выдавать семьям по живому барану за каждого мобилизованного.

Юрист Елена Кудерко объяснила, что мобилизованным россиянам полагаются льготы и выплаты, которые во многом соответствуют мерам поддержки военнослужащих контрактников. Помимо этого, за мобилизованным сохраняется его рабочее место, период прохождения службы вносится в трудовой стаж, а к пенсии начисляют доплату.

О начале частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. По словам главы государства, в армию призовут тех, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность. Перед отправкой в части мобилизованные будут проходить дополнительную военную подготовку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Матвиенко назвала условие прекращения военных действий на Украине
США решили запастись лекарствами для лечения лучевой болезни
Власти российского региона пообещали подарить дрова родственникам мобилизованных
Терапевт рассказал о пользе комнатных растений для работы мозга
В России отреагировали на введение восьмого пакета санкций ЕС
Минобороны заявило об отбросе ВСУ от линии обороны российских войск
Россиян предупредили о вредоносной рассылке под видом повесток
Появились подробности самоубийства бывшего ректора ВГИКа Александра Новикова
В Кремле объяснили решение ОПЕК+ снизить добычу нефти
Лукашенко запретил ценам расти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.