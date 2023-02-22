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12:26, 22 февраля 2023Россия

В российском городе женам погибших участников СВО подарили колбасу

Администрация Владивостока подарила колбасу женам погибших участников спецоперации
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Во Владивостоке женам погибших участников специальной военной операции (СВО) на Украине подарили колбасу. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации российского города.

Власти уточнили, что акция была проведена совместно с местной компанией «Ратимир», которая занимается производством мясной продукции. Предположительно, вдовы погибших бойцов получили продуктовые наборы к 23 февраля.

В октябре 2022 года сообщалось, что власти Бурятии планировали подарить родным мобилизованных жителей дрова. Семьям резервистов пообещали выделить до 10 кубометров дров, а для родственников, проживающих на сельских территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, — до 20 кубометров.

До этого власти Сахалинской области решили снабдить родственников мобилизованных пятью килограммами рыбы, а в Туве стали выдавать семьям по живому барану за каждого мобилизованного.

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Анна Щербакова
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