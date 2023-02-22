В российском городе женам погибших участников СВО подарили колбасу

Администрация Владивостока подарила колбасу женам погибших участников спецоперации

Во Владивостоке женам погибших участников специальной военной операции (СВО) на Украине подарили колбасу. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации российского города.

Власти уточнили, что акция была проведена совместно с местной компанией «Ратимир», которая занимается производством мясной продукции. Предположительно, вдовы погибших бойцов получили продуктовые наборы к 23 февраля.

В октябре 2022 года сообщалось, что власти Бурятии планировали подарить родным мобилизованных жителей дрова. Семьям резервистов пообещали выделить до 10 кубометров дров, а для родственников, проживающих на сельских территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, — до 20 кубометров.

До этого власти Сахалинской области решили снабдить родственников мобилизованных пятью килограммами рыбы, а в Туве стали выдавать семьям по живому барану за каждого мобилизованного.