ВМФ России получит подлодку «Можайск» в ноябре

«Адмиралтейские верфи»: подлодку «Можайск» примут в состав ВМФ России 28 ноября

Военно-морской флот (ВМФ) России получит подводную лодку проекта 636.3 «Можайск» 28 ноября. Церемония поднятия флага состоится на «Адмиралтейских верфях». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает РИА Новости.

«28 ноября 2023 года на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония поднятия Военно-морского флага РФ на большой дизель-электрической подводной лодке "Можайск" 636 проекта», — говорится в сообщении. Ожидается, что в церемонии примут участие главком ВМФ адмирал Николай Евменов, гендиректор «Адмиралтейских верфей» Андрей Веселов и глава центрального конструкторского бюро «Рубин» Игорь Вильнит.

«Можайск» стала пятой в серии из шести субмарин для Тихоокеанского флота. Подлодки проекта 636.3 несут крылатые ракеты семейства «Калибр».

Ранее в ноябре «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и кораблестроительной отрасли сообщили, что до конца года ВМФ России получит дизель-электрические субмарины «Кронштадт» и «Можайск», а также атомную подводную лодку «Красноярск».

В августе стало известно, что экипаж подлодки «Можайск» отработал первые погружения корабля на глубину в ходе заводских ходовых испытаний в морских полигонах Балтийского флота.