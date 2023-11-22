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14:21, 22 ноября 2023Наука и техника

Стало известно о новых подлодках ВМФ России

«Известия»: в ближайшее время ВМФ России получит четыре новые подлодки

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В ближайшее время Военно-морской флот (ВМФ) России получит четыре новые подводные лодки. Об этом «Известиям» стало известно от источников в Минобороны и кораблестроительной отрасли.

По словам собеседников газеты, до конца года российский флот получит две дизель-электрические субмарины «Кронштадт» и «Можайск» и атомную подводную лодку (АПЛ) «Красноярск». Кроме того, в этот же срок ВМФ России, как заявлял министр обороны страны Сергей Шойгу, может пополнится АПЛ «Император Александр III».

«Подписывать сдаточные акты будут в первую декаду декабря, хотя предварительная дата была назначена на 30 ноября», — пишет издание со ссылкой на источник в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

По его словам, «хотят поднять все флаги в Единый день военной приемки».

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Кроме того, собеседник из военного ведомства заявил, что ВМФ России до конца года получит противоминный корабль «Лев Чернавин» и малые ракетные корабли (МРК) «Буря» и «Наро-Фоминск».

Ранее Шойгу сообщил, что ВМФ России до конца 2023 года может получить еще четыре корабля ближней морской зоны.

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      Иван Потапов
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