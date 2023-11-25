Фитнес-тренер назвала топ-5 лучших кардиотренировок

Фитнес-тренер Джо Мейер назвала топ-5 лучших способов провести кардиотренировку. Об этом сообщает Marie Claire.

Специалист выделила быструю ходьбу, назвав ее самым доступным способом потренироваться, велоспорт а также плавание. Кроме того, Мейер призвала обратить внимание на прыжки на скакалке и танцы.

«Танцы — это не только развлечение. Они похожи на скрытую тренировку, потому что вы тренируетесь, даже не осознавая этого. Танцы не только учащают сердцебиение, но и обещают улучшить настроение и психическое здоровье», — отметила Мейер.

21 ноября фитнес-тренер и нутрициолог Алексей Фалевич назвал способ похудеть с помощью ходьбы. Он рассказал, что для этого нужно сжигать больше килокалорий, чем потреблять.