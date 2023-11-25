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14:22, 25 ноября 2023Спорт

Игрок команды РПЛ рассказал о принесенной одноклубником на тренировку гранате

Игрок «Крыльев Советов» Горшков рассказал о принесенной на тренировку гранате
Юрий Горшков

Юрий Горшков. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полузащитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал о том, как его одноклубник Евгений Фролов принес на тренировку гранату. Об этом сообщает Sport24.

«Я на другом конце поля находился, когда он ее взорвал. Так что сразу не понял, что за хлопок. Поворачиваюсь — все смеются. Интересный спецэффект», — отметил Горшков. Он также назвал Фролова интересным футболистом, у которого в голове постоянно возникают подобные идеи.

Горшков выступает за клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» с 2020 года. Фролов пополнил состав самарцев в том же году.

В нынешнем сезоне «Крылья Советов» набрали 25 очков в 15 турах. Команда находится на четвертом месте в чемпионате России.

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      Алексей Гусев
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