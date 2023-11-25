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20:58, 25 ноября 2023Спорт

Игрок ЦСКА отреагировал на прозвище «узбекский Месси»

Игрок ЦСКА Файзуллаев заявил, что хочет быть собой, а не узбекским Месси

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отреагировал на прозвище «узбекский Месси». Его слова приводит Sport24.

20-летний игрок поделился, что не согласен с таким именованием. «Я люблю [Лионеля] Месси, но хочу быть собой», — объяснил он.

25 ноября Файзуллаев отличился голом в матче Российской премьер-лиги против «Динамо». Однако это не помогло армейцам, которые проиграли со счетом 2:3.

Файзуллаев выступает за ЦСКА с августа. В составе команды он провел 15 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и семью результативными передачами.

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