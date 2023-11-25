Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
3:3
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|16-й тур
Металлург Мг
3:1
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
3:0
Завершен
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|16-й тур
Манчестер Сити
1:1
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|13-й тур
ЦСКА
2:3
Завершен
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|16-й тур
Ньюкасл Юнайтед
4:1
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Балтика
0:1
Перерыв
live
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|16-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
21:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
19:27, 25 ноября 2023Спорт

«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в дерби

«Динамо» одержало победу над ЦСКА со счетом 3:2 в РПЛ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Столичное дерби завершилось со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Бителло, также одержать победу помог гол Константина Тюкавина. За армейцев мячи забили Аббосбек Файзуллаев и Антон Заболотный.

Бело-голубые набрали 28 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. ЦСКА с 25 очками располагается на пятой строке.

Ранее 25 ноября «Локомотив» упустил победу над «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счетом 3:3. Еще в одном матче «Зенит» со счетом 3:0 обыграл «Сочи».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Пугающе» Илон Маск высказался о поставках боеприпасов Украине и их последствиях

      Названа причина для детского писателя познакомиться с Циолковским

      В Аргентине задумались о присоединении к БРИКС

      Стало известно о возможности возобновления боев в Газе раньше срока

      В Берлине тысячи людей вышли протестовать против поставок оружия Киеву

      На Украине оценили возможность систем ПВО защитить Киев

      ЦАХАЛ заявил о планах возобновить операцию в Газе после паузы

      В Москве 22-летняя водитель BMW сбила трех пешеходов

      Швейцария предоставит Украине более 110 миллионов долларов

      «Динамо» вырвало победу у ЦСКА в дерби

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости