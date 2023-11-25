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17:14, 25 ноября 2023Спорт

«Зенит» разгромил аутсайдера РПЛ

«Зенит» со счетом 3:0 обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

«Зенит» разгромил «Сочи» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Родригао, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой. На 52-й минуте матча пенальти не реализовал игрок сине-бело-голубых Клаудиньо.

Благодаря победе «Зенит» набрал 33 очка и стал лидером турнирной таблицы. «Сочи» остается аутсайдером лиги, с десятью очками занимая последнюю 16-ю строку.

Ранее 25 ноября «Локомотив» упустил победу над «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счетом 3:3.

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