Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 25 ноября 2023Мир

Израильское судно обстреляли в Аравийском море

Al Mayadeen: принадлежащее Израилю судно обстреляли в Аравийском море

Фото: Unsplash

Израильское судно подверглось обстрелу в Аравийском море, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Судно было атаковано в ночь на 24 ноября, в результате обстрела оно загорелось. Других подробностей не приводится.

Ранее представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы запустили баллистические ракеты по нескольким военным объектам в городе Эйлат на юге Израиля.

19 ноября израильское судно Galaxy Leader было захвачено в Красном море. На борту корабля находились 22 человека и не было граждан Израиля. Член Высшего политического совета республики, сформированного йеменским мятежным движением «Ансар Аллах», хусит Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что судно не будет освобождено, пока Израиль не остановит операцию в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Давайте просто воевать» В Киеве рассказали, как с подачи Бориса Джонсона отказались от мирного соглашения с Россией

      Ефимова рассказала о главной мечте

      Минобороны опубликовало кадры уничтожения бойцов ВСУ с помощью беспилотника

      Израильское судно обстреляли в Аравийском море

      Падение крана у комплекса «СнежКом» под Москвой попало на видео

      В Совфеде ответили угрожающему уничтожить Крымский мост главе СБУ

      Армения и Саудовская Аравия подписали протокол о дипломатических отношениях

      В Минтрансе назвали сумму субсидий на авиаперевозки в 2024 году

      В России отреагировали на отказ Финляндии вести дискуссии по ситуации на границе

      В Германии не сочли проблемы с бюджетом поводом отказать в помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости