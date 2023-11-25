Израильское судно обстреляли в Аравийском море

Al Mayadeen: принадлежащее Израилю судно обстреляли в Аравийском море

Израильское судно подверглось обстрелу в Аравийском море, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Судно было атаковано в ночь на 24 ноября, в результате обстрела оно загорелось. Других подробностей не приводится.

Ранее представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы запустили баллистические ракеты по нескольким военным объектам в городе Эйлат на юге Израиля.

19 ноября израильское судно Galaxy Leader было захвачено в Красном море. На борту корабля находились 22 человека и не было граждан Израиля. Член Высшего политического совета республики, сформированного йеменским мятежным движением «Ансар Аллах», хусит Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что судно не будет освобождено, пока Израиль не остановит операцию в секторе Газа.