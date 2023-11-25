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00:35, 25 ноября 2023Спорт

Майк Тайсон назвал преимущество Усика над Фьюри

Боксер Майк Тайсон заявил, что Фьюри будет тяжело с маленьким и быстрым Усиком

Фото: Peter Hartenfelser / Globallookpress.com

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон назвал преимущество украинца Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит Boxing Social.

«С маленькими парнями тяжело драться, потому что по ним трудно попасть. Усик много бегает по рингу, много двигается», — заявил Тайсон. По его мнению, Фьюри понадобится несколько раундов, чтобы привыкнуть к этому, так как Усик — маленький и быстрый.

29 октября промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бой с Усиком перенесут на 2024 год, потому что Фьюри не будет готов выйти на ринг в декабре 2023-го. Днем ранее британец оказался сильнее бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Фрэнсиса Нганну в бою по правилам бокса.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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      Анастасия Борисова
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