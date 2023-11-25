Названы три опасных упражнения для мужчин старше 50 лет

Журналисты издания Men Today назвали три упражнения, которые опасны для мужчин старше 50 лет.

Первым авторы назвали жим штанги лежа на горизонтальной скамье. Отмечается, что при неправильном распределении нагрузки напряжение идет на плечи, а не на руки, что часто приводит к боли и травмам. Рекомендуется вместо штанги использовать гантели.

Также опасными сочли обратные отжимания от скамьи. По словам авторов, это упражнение усугубляет неправильную осанку и создает дополнительную нагрузку на плечевой сустав. Заменить обратные отжимания предлагается наклонами или разгибанием рук с гантелями.

Кроме того, сообщается о возможном негативном влиянии тяги штанги. Как отмечают авторы, из-за недостаточной подвижности суставов становится сложнее занимать правильное положение, что может привести к ненужной нагрузке на позвоночник. В качестве альтернативы предлагается делать жим с опорой на грудь с использованием гантелей.

Ранее были названы лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет. Авторы материала рекомендовали делать шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады и отжимания.