Петр Ян высказался о возможности выступления в кулачных боях

Петр Ян заявил, что принял бы участие в бою на голых кулаках

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян высказался о возможном выступлении в кулачных боях. Об том сообщает Sports.ru.

Россиянин отметил, что смог бы принять участие в таком поединке. «Отношусь к этому не как к спорту. Ребята зарабатывают деньги. Со спортом это сопоставить сложно, жестковато. Но я понимаю, что эти ребята зарабатывают хлеб как могут», — заявил Ян.

Боец также обратился к тем, кто выступает против кулачных боев. «Кто не хочет смотреть — не смотрите, никто не заставляет. Хочется, чтобы все было в рамках дозволенного: в плане раскрутки, слов… Много молодежи смотрит и копирует», — отметил Ян.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Всего 30-летний спортсмен одержал 17 побед при пяти поражениях в боях по правилам ММА.