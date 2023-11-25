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13:29, 25 ноября 2023Спорт

Петр Ян высказался о возможности выступления в кулачных боях

Петр Ян заявил, что принял бы участие в бою на голых кулаках

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян высказался о возможном выступлении в кулачных боях. Об том сообщает Sports.ru.

Россиянин отметил, что смог бы принять участие в таком поединке. «Отношусь к этому не как к спорту. Ребята зарабатывают деньги. Со спортом это сопоставить сложно, жестковато. Но я понимаю, что эти ребята зарабатывают хлеб как могут», — заявил Ян.

Боец также обратился к тем, кто выступает против кулачных боев. «Кто не хочет смотреть — не смотрите, никто не заставляет. Хочется, чтобы все было в рамках дозволенного: в плане раскрутки, слов… Много молодежи смотрит и копирует», — отметил Ян.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Всего 30-летний спортсмен одержал 17 побед при пяти поражениях в боях по правилам ММА.

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      Алексей Гусев
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