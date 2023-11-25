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11:55, 25 ноября 2023Спорт

Тренер Ефимовой оценил влияние отстранения России на результаты иностранцев

Тренер Ефимов заявил, что без России результаты в женском брассе невысокие

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Андрей Ефимов, отец и тренер пловчихи Юлии Ефимовой, оценил влияние отстранения России от международных турниров на результаты иностранных спортсменов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Насколько я знаю, там сейчас не очень высокие результаты в женском брассе. Может быть, потому что конкуренция падает, когда не все страны выступают», — отметил Ефимов. Он также добавил, что Россия всегда была сильным раздражителем для пловцов из других стран.

В апреле 2022 года Международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В феврале этого года организация объявила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта-2025 из России.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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      Алексей Гусев
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