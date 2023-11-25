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18:39, 25 ноября 2023Спорт

Тренер «Локомотива» оказался под угрозой дисквалификации за оскорбление арбитров

Тренера «Локомотива» Галактионова могут дисквалифицировать на четыре матча

Фото: Михаил Галактионов / РИА Новости

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оказался под угрозой дисквалификации за оскорбительные высказывания в адрес арбитров. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалиста могут отстранить на срок от двух до четырех матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Также в соответствии с дисциплинарным регламентом Российского футбольного союза (РФС) к тренеру может быть применен штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

25 ноября «Локомотив» упустил победу над «Крыльями Советов» в матче 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:3.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. После окончания игры Галактионов нецензурно оценил работу судей.

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      Андрей Стрельцов
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