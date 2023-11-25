В Минтрансе назвали сумму субсидий на авиаперевозки в 2024 году

Савельев: на субсидирование авиаперевозок в РФ в 2024 году выделят 25 млрд руб

На субсидирование авиаперевозок в России в 2024 году выделят 25 миллиардов рублей. Такую сумму назвал глава Минтранса Виталий Савельев, передает ТАСС.

Министр пояснил, что субсидии предоставляются в зависимости от объема перевезенных пассажиров, в текущем году объем субсидирования составил 60 миллиардов рублей. Савельев добавил, что авиакомпании чувствуют себя уверенно.

Ранее глава министерства сообщил, что из-за санкций, введенных Западом в отношении российской авиаотрасли, страна потеряла 76 пассажирских воздушных судов. Причиной потери самолетов стал запрет Евросоюза на поставки запчастей и гражданских судов в Россию.

В апреле сообщалось, что российские авиакомпании попросили у Минтранса субсидии на выполнение рейсов по стране в условиях введенных в отношении РФ западных санкций. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта рассказали, что отечественные перевозчики запросили у ведомства около 100 миллиардов рублей.