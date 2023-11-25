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15:25, 25 ноября 2023Россия

В России отреагировали на отказ Финляндии вести дискуссии по ситуации на границе

Сенатор Карасин: отказ Финляндии вести дискуссии по ситуации на границе — ошибка

Фото: Miska Puumala / Lehtikuva/ Reuters

Отказ Финляндии вести политические дискуссии с Россией по ситуации на границе — это очередная ошибка руководства страны. Так отреагировал на решение Хельсинки председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру».

«В любой ситуации надо вести переговоры, надо доводить до партнеров свою точку зрения, объяснять ее. Вот это упорство и категоричность приводят к излишней драматичности», — заявил сенатор.

По мнению Карасина, переговоры необходимы для того, чтобы стороны, и прежде всего Россия, были проинформированы о целях и причинах принятых решений.

«Тогда будет проще понять их действия. Сейчас понять их невозможно», — заключил он.

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Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки не собирается вести переговоры с Москвой по ситуации на российско-финляндской границе.

В ночь на 24 ноября власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на сухопутной границе с Россией, кроме самого северного — Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область).

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      Алена Шевченко
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