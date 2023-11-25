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16:49, 25 ноября 2023Мир

В США назвали катастрофической ситуацию на фронте для ВСУ

Экс-разведчик Риттер: Украина может потерять 50 % территории после коллапса ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Клейтону Моррису заявил, что Украина может потерять 50 процентов территории после коллапса вооруженных сил республики (ВСУ).

По его словам, украинская армия находится на грани коллапса. «И если она падет, то произойдет стремительный вывод войск и русские заполнят эту оставленную пустоту, а если они это сделают, то эта территория, скорее всего, не будет возвращена Украине», — заявил он.

Ситуация на фронте для украинских войск стала катастрофической, так как у ВСУ закончились резервы солдат и боеприпасов, отметил Риттер, подчеркнув, что если в Киеве не убедят президента Украины Владимира Зеленского прекратить военные действия, то судьба республики может быть плачевной. Экс-разведчик понадеялся, что у чиновников хватит честности сказать главе государства, что в случае продолжения борьбы 20 процентов потерянных территорий могут превратиться в 50.

Ранее Риттер заявил, что завершение конфликта на Украине не обойдется для Киева подписанием мирных переговоров, республике светит неминуемая капитуляция перед Россией.

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      Варвара Кошечкина
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