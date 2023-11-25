Володин назвал предателями уехавших россиян

Володин: уехавших за границу россиян не ждут с распростертыми объятиями

Возвращающимся в Россию релокантам не стоит ждать радушного приема, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, назвав покинувших страну предателями.

«А те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким», — написал он. Политик также оценил слова режиссера Никиты Михалкова, который отказался работать с релокантами, и счел такую позицию правильной.

Володин отметил, что многие вернувшиеся не нашли себе работу за рубежом, и напомнил, что «Родина у нас одна — Россия, мы должны быть с ней в самых разных ситуациях».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что россияне вряд ли примут обратно тех, кто после отъезда стал ругать свою Родину или начал поддерживать Вооруженные силы Украины. При этом он добавил, что среди покинувших Россию есть много испугавшихся людей, и отметил, что страх — это нормальное чувство.

Между тем президент Владимир Путин говорил, что никто не закрывал дорогу тем, кто уехал из России после начала спецоперации. Он также описывал ситуацию с «возвращенцами» в Россию словами «движуха пошла».

