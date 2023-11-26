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19:24, 26 ноября 2023Спорт

Футболист «Краснодара» попытался ворваться в судейскую после матча РПЛ

Футболист «Краснодара» Кордоба попытался ворваться в судейскую после матча РПЛ

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в подтрибунном помещении пытался ворваться в раздевалку судей после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, футболист хотел выяснить, за что его удалили. Он общался с судьями на повышенных тонах, однако без оскорблений. Сотрудники уральского клуба не дали Кордобе попасть в судейскую, из-за чего диалог продолжался в коридоре. После уговоров представителей обоих клубов форвард ушел в раздевалку.

26 ноября «Краснодар» на выезде проиграл «Уралу» со счетом 1:3. Из-за поражения команда лишилась лидерства в чемпионате России.

Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года. Он приостановил контракт с клубом после начала спецоперации на Украине, однако летом 2022-го вернулся в Россию. На данный момент он является лучшим бомбардиром РПЛ, забив восемь мячей.

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      Анастасия Борисова
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