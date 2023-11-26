Губернатор Московской области рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА

Губернатор Воробьев: ПВО перехватила 5 украинских БПЛА над Московской областью

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале рассказал о последствиях атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на воскресенье, 26 ноября.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять беспилотников над Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городскими округами.

В трех случаях повреждены строения, погибших и пострадавших нет. На местах главы муниципалитетов возглавят оперативные штабы и окажут помощь жителям, где это необходимо.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки нескольких беспилотников на российскую столицу. По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет.

По данным Минобороны ночью и утром воскресенья, 26 ноября, системой ПВО над территорией России были уничтожены 20 украинских беспилотиков.