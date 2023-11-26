Три человека погибли из-за выброса метана на руднике в Якутии

ГУМЧС: три человека погибли из-за выброса метана на руднике «Удачный» в Якутии

Выброс метана произошел на карьере по добыче алмазов «Удачный» в Якутии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по региону.

Уточняется, что в результате взрыва метана на руднике в городе Удачный погибли три человека, еще пять пострадали. На место происшествия направили 12 спасателей и две единицы техники. Сейчас людей эвакуируют.

25 ноября 2021 года в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. В результате происшествия погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей. Ростехнадзор уточнил, что к ЧП на шахте могли привести отключение автоматической газовой защиты и фальсификация работы системы газового контроля.

Позже возле шахты «Листвяжная» открыли мемориальный комплекс в память о погибших горняках.