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23:37, 26 ноября 2023Россия

Три человека погибли из-за выброса метана на руднике в Якутии

ГУМЧС: три человека погибли из-за выброса метана на руднике «Удачный» в Якутии

Фото: агентство «Москва»

Выброс метана произошел на карьере по добыче алмазов «Удачный» в Якутии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по региону.

Уточняется, что в результате взрыва метана на руднике в городе Удачный погибли три человека, еще пять пострадали. На место происшествия направили 12 спасателей и две единицы техники. Сейчас людей эвакуируют.

25 ноября 2021 года в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. В результате происшествия погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей. Ростехнадзор уточнил, что к ЧП на шахте могли привести отключение автоматической газовой защиты и фальсификация работы системы газового контроля.

Позже возле шахты «Листвяжная» открыли мемориальный комплекс в память о погибших горняках.

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      Марина Совина
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